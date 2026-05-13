Purbaya Bantu BI Stabilkan Rupiah, Begini Caranya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mendukung Bank Indonesia (BI) demi menjaga nilai tukar rupiah, yang belakangan terperosok di atas Rp17.000. Upaya yang dimaksud adalah menjaga stabilisasi nilai tukar di pasar surat utang negara.

Penekanan atau upaya pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah dipastikan melalui bukan pasar spot. Akan tetapi, intervensi yang dimaksud itu belum diungkap Purbaya bakal dilakukan kapan.

"Kami akan jaga stabilized bond market, membantu bank sentral. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan bank sentral juga," ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, selepas seremoni penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan, Rabu (13/5/2026).

Purbaya menitikberatkan intervensi di pasar surat utang negara menjadi yang rasional untuk mengerek nilai tukar rupiah. Dengan kata lain, akan minim risiko dan sumber daya bagi negara.

"Kami ada masuk ke stabilized bond market, kalau bond market stabil orang itu nggak jual. mereka nggak takut dengan capital loss, yang keluar juga akan berkurang. Itu hitungan saya, apalagi kalau nanti bond-nya menguat, kan ada potensi capital gain, selain itu mereka juga dapat capital gain," urai Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga merencanakan rencana strategis pemerintah untuk penerbitan surat utang global dalam mata uang Renminbi (RMB) di pasar China Daratan, yang dikenal sebagai Panda Bond.