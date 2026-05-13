Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Bantu BI Stabilkan Rupiah, Begini Caranya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |17:14 WIB
Purbaya Bantu BI Stabilkan Rupiah, Begini Caranya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mendukung Bank Indonesia (BI) demi menjaga nilai tukar rupiah, yang belakangan terperosok di atas Rp17.000. Upaya yang dimaksud adalah menjaga stabilisasi nilai tukar di pasar surat utang negara.

Penekanan atau upaya pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah dipastikan melalui bukan pasar spot. Akan tetapi, intervensi yang dimaksud itu belum diungkap Purbaya bakal dilakukan kapan.

"Kami akan jaga stabilized bond market, membantu bank sentral. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan bank sentral juga," ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, selepas seremoni penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan, Rabu (13/5/2026).

Purbaya menitikberatkan intervensi di pasar surat utang negara menjadi yang rasional untuk mengerek nilai tukar rupiah. Dengan kata lain, akan minim risiko dan sumber daya bagi negara. 

"Kami ada masuk ke stabilized bond market, kalau bond market stabil orang itu nggak jual. mereka nggak takut dengan capital loss, yang keluar juga akan berkurang. Itu hitungan saya, apalagi kalau nanti bond-nya menguat, kan ada potensi capital gain, selain itu mereka juga dapat capital gain," urai Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga merencanakan rencana strategis pemerintah untuk penerbitan surat utang global dalam mata uang Renminbi (RMB) di pasar China Daratan, yang dikenal sebagai Panda Bond. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218224/prabowo-qPh0_large.png
Disaksikan Prabowo, Purbaya Terima Uang Rp10,2 Triliun dari Jaksa Agung Hasil Denda Satgas PKH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218072/menkeu_purbaya-BISy_large.jpg
Respons Purbaya soal Surat Kadin China ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218038/menkeu_purbaya-6FBI_large.jpeg
Purbaya Gelar Rapat Mendadak di Lobi Kemenkeu, Bahas Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217999/purbaya-icGe_large.jpg
Sindir Ekonom, Purbaya: Mereka Tak Tahu Strategi Ekonomi Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217990/purbaya-sHJ9_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.529 per Dolar AS, Purbaya Bisa Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217987/menkeu_purbaya-bEod_large.jpg
Purbaya soal Rupiah Melemah: Itu Urusan BI, Bukan Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement