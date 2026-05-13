Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Purbaya Bertemu Bahlil, Siap Bangun Proyek Raksasa Pipa Gas dari Sumatera ke Jawa

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |18:00 WIB
Purbaya Bertemu Bahlil, Siap Bangun Proyek Raksasa Pipa Gas dari Sumatera ke Jawa
Purbaya Bertemu Bahlil, Siap Bangun Proyek Raksasa Pipa Gas dari Sumatera ke Jawa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dalam pertemuan tersebut, dibahas proyek penyambungan pipa gas dari wilayah Sumatera menuju Jawa, yang sumbernya ditarik dari blok gas raksasa Andaman di Aceh.

“Pak Bahlil yang ngomong, bukan saya. Tapi yang menarik adalah, ada satu proyek pipanisasi gas dari Sumatera ke Jawa. Di tengah-tengah masih ada yang belum dikerjain, mungkin nanti dari Sumatera ke Jawa nyambung,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Purbaya memaparkan bahwa eksekusi jaringan pipa ini nantinya bakal mengikuti progres penyelesaian operasional di area gas Andaman. Apabila rencana tersebut sukses diwujudkan, alur distribusi gas ini diyakini sangat berpeluang untuk mendongkrak angka penerimaan negara.

“Kami membahas rencana beliau untuk memperkuat pendapatan atau PNBP dari sektor migas, dan cukup baik saya pikir,” ungkapnya.

Dalam pertemuan di kantor Kementerian ESDM pada hari ini, kedua menteri tersebut turut mendiskusikan langkah akselerasi untuk mencapai kemandirian energi listrik, sekaligus memperluas jangkauan listrik ke kawasan pedesaan. 

Purbaya pun memastikan bahwa jajarannya di Kementerian Keuangan siap memberikan sokongan penuh atas berbagai manuver strategis yang digagas Kementerian ESDM, terlebih jika program itu bermuara pada kokohnya pilar ekonomi domestik serta naiknya taraf hidup masyarakat.

“Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” tegas dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218267/menkeu_purbaya-ZF1B_large.jpg
Purbaya Bantu BI Stabilkan Rupiah, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218224/prabowo-qPh0_large.png
Disaksikan Prabowo, Purbaya Terima Uang Rp10,2 Triliun dari Jaksa Agung Hasil Denda Satgas PKH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218072/menkeu_purbaya-BISy_large.jpg
Respons Purbaya soal Surat Kadin China ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218038/menkeu_purbaya-6FBI_large.jpeg
Purbaya Gelar Rapat Mendadak di Lobi Kemenkeu, Bahas Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217999/purbaya-icGe_large.jpg
Sindir Ekonom, Purbaya: Mereka Tak Tahu Strategi Ekonomi Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217990/purbaya-sHJ9_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.529 per Dolar AS, Purbaya Bisa Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement