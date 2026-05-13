Purbaya Bertemu Bahlil, Siap Bangun Proyek Raksasa Pipa Gas dari Sumatera ke Jawa

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dalam pertemuan tersebut, dibahas proyek penyambungan pipa gas dari wilayah Sumatera menuju Jawa, yang sumbernya ditarik dari blok gas raksasa Andaman di Aceh.

“Pak Bahlil yang ngomong, bukan saya. Tapi yang menarik adalah, ada satu proyek pipanisasi gas dari Sumatera ke Jawa. Di tengah-tengah masih ada yang belum dikerjain, mungkin nanti dari Sumatera ke Jawa nyambung,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Purbaya memaparkan bahwa eksekusi jaringan pipa ini nantinya bakal mengikuti progres penyelesaian operasional di area gas Andaman. Apabila rencana tersebut sukses diwujudkan, alur distribusi gas ini diyakini sangat berpeluang untuk mendongkrak angka penerimaan negara.

“Kami membahas rencana beliau untuk memperkuat pendapatan atau PNBP dari sektor migas, dan cukup baik saya pikir,” ungkapnya.

Dalam pertemuan di kantor Kementerian ESDM pada hari ini, kedua menteri tersebut turut mendiskusikan langkah akselerasi untuk mencapai kemandirian energi listrik, sekaligus memperluas jangkauan listrik ke kawasan pedesaan.

Purbaya pun memastikan bahwa jajarannya di Kementerian Keuangan siap memberikan sokongan penuh atas berbagai manuver strategis yang digagas Kementerian ESDM, terlebih jika program itu bermuara pada kokohnya pilar ekonomi domestik serta naiknya taraf hidup masyarakat.

“Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” tegas dia.