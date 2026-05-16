Prabowo Saksikan MoU Danantara dan Raksasa Elektronik Hisense di Kertanegara

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Danantara menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Hisense, korporasi multinasional asal Qingdao, China, yang memproduksi perangkat elektronik dan perabot rumah tangga.

Kesepakatan tersebut berlangsung di Kertanegara dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama investasi dan kemitraan strategis antara Indonesia dan pelaku industri global.

“Presiden Prabowo turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Pengelola Investasi Danantara dan Hisense. MoU tersebut menjadi langkah awal dalam menjajaki kerja sama di bidang teknologi,” kata Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Presiden juga menyambut baik kerja sama dengan Hisense.