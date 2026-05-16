Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konflik AS–Iran Tekan Premi Reasuransi di Indonesia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |13:22 WIB
Konflik AS–Iran Tekan Premi Reasuransi di Indonesia
Ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memberikan dampak nyata bagi industri. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memberikan dampak nyata bagi industri perasuransian domestik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan situasi tersebut menekan bisnis reasuransi nasional, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan erat dengan jalur perdagangan internasional dan pasokan energi global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa konfrontasi di kawasan Timur Tengah tersebut secara otomatis meningkatkan sensitivitas profil risiko industri.

“Gejolak geopolitik, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran, berpotensi memberikan tekanan terhadap bisnis reasuransi sejak awal tahun 2026. Kondisi ini meningkatkan eksposur risiko, khususnya pada lini usaha yang sensitif terhadap perdagangan global dan energi,” ujar Ogi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Ogi, gangguan operasional di jalur laut strategis seperti Selat Hormuz memicu potensi lonjakan klaim yang harus ditanggung oleh perusahaan reasuransi.

Imbasnya, pasar reasuransi mengalami fase hardening, di mana harga premi cenderung meningkat sebagai kompensasi atas tingginya risiko keamanan global.

“Selain itu, terdapat peningkatan risiko klaim akibat gangguan operasional dan aktivitas perdagangan internasional, serta tekanan terhadap harga premi reasuransi yang cenderung mengalami penyesuaian (hardening),” tambahnya.

Tekanan eksternal ini tercermin dari data operasional industri per Maret 2026. OJK mencatat total perolehan premi reasuransi berada di angka Rp7,62 triliun, atau turun sebesar Rp0,11 triliun (1,43 persen) secara year-on-year (YoY).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218761//asuransi-dGrf_large.png
OJK Catat Laba Industri Asuransi Jiwa Tembus Rp7,85 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/278/3218548//bei-WEyT_large.jpg
Sejumlah Perusahaan Tunda IPO di BEI, OJK Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218438//rupiah_hari_ini-wmVW_large.jpg
Rupiah Tertekan di Pasar NDF, Gejolak Selat Hormuz Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218179//ihsg-NZS3_large.jpg
IHSG Anjlok 1,72% ke Level 6.740 saat Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/18/3218178//ilustrasi-sNY2_large.jpg
Iran Ancam Perkaya Uranium 90 Persen Jika AS dan Israel Kembali Menyerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218175//hasan-JIuA_large.jpg
IHSG Anjlok Usai Pengumuman MSCI, OJK: Masih dalam Batas Wajar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement