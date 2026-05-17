Viral Purbaya Persilakan Investor Cari Negara Lain, Kemenkeu: Hoaks

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |07:42 WIB
Purbaya Jadi Korban Hoaks, Persilakan Investor Asing Pergi dari Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Viral narasi beredar di media sosial yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan investor asing hengkang dari Indonesia. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, hal tersebut adalah berita bohong alias hoaks.

Kemenkeu meminta masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan dan lebih jeli dalam memilah informasi yang beredar di media sosial.

“Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, merupakan berita hoaks,” tulis PPID Kemenkeu dalam keterangan resminya, Minggu (17/5/2026).

“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya,” tambah PPID Kemenkeu.

Informasi menyesatkan ini disebarkan melalui media sosial TikTok oleh akun bernama Viralin Bae. Unggahan tersebut menampilkan gambar tangkapan layar (screenshot) yang didesain seolah-olah berasal dari portal berita resmi, padahal artikel asli tersebut sama sekali tidak ada.

Foto wajah Purbaya di dalam unggahan tersebut juga diketahui telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Pembuat konten memutarbalikkan fakta dengan mengaitkannya pada isu riil, yakni surat terbuka yang dilayangkan oleh Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai sejumlah keluhan hambatan investasi.

 

