Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kembangkan 53 Kawasan Transmigrasi, AHY Ungkap RI Punya Sumber Daya Alam Melimpah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |13:38 WIB
Kembangkan 53 Kawasan Transmigrasi, AHY Ungkap RI Punya Sumber Daya Alam Melimpah
Kembangkan 53 Kawasan Transmigrasi, AHY Ungkap RI Punya Sumber Daya Alam Melimpah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung program Ekspedisi Patriot yang dijalankan Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Menurutnya, program tersebut menjadi langkah strategis untuk memetakan potensi kawasan transmigrasi sekaligus mendorong pembangunan wilayah secara lebih terarah.

AHY mengatakan, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alam yang melimpah, namun belum seluruh potensi tersebut diketahui dan dimanfaatkan secara optimal. Kehadiran tim Ekspedisi Patriot dinilai mampu memberikan gambaran langsung mengenai kondisi lapangan, termasuk berbagai peluang pengembangan kawasan transmigrasi.

"Indonesia luas dan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, belum tentu semuanya mengetahui dan mendaya guna. Oleh karena itu, dengan hadirnya tim ekspedisi patriot, ini memberikan gambaran yang langsung dari lapangan. Bahkan dikatakan kawasan transmigrasi harus menjadi laboratorium," ungkapnya, Minggu (17/5/2026).

AHY bangga melihat semangat generasi muda, khususnya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang bersedia meninggalkan zona nyaman untuk tinggal dan bekerja bersama masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Menurut AHY, patriotisme tidak hanya sebatas rasa cinta kepada tanah air, tetapi juga keberanian untuk menghadapi tantangan dan mengubah kesulitan menjadi peluang. Ia menilai peserta Transmigrasi Patriot telah menunjukkan semangat tersebut melalui riset dan pengabdian langsung di lapangan.

AHY menambahkan, hasil penelitian dan masukan dari para peserta sangat bermanfaat bagi pemerintah, termasuk dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur dan penentuan wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

"Bukan hanya untuk Kementerian Transmigrasi, tapi kami yang saat ini mengemban amanah di portfolio infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tentu sangat mengapresiasi masukan-masukan langsung tersebut. Karena kita bisa lebih memetakan daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian termasuk dalam sektor pembangunan infrastrukturnya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165209/mentrans-GZum_large.jpg
Sebar Peserta Tim Ekspedisi Patriot, Ini Pesan Mentrans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3218083//menko_ahy-AcQg_large.jpg
AHY Lapor Progres Megaproyek ke Prabowo, dari Tanggul Laut hingga Jaringan Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217890//prabowo-I6Jv_large.jpg
Prabowo Pimpin Ratas Virtual, Bahas Penyelamatan Pantura Jawa-Jaringan Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217454//giant_sea_wall-La2n_large.jpg
4 Fakta Proyek Giant Sea Wall Butuh Biaya Besar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/470/3216991//giant-k81U_large.jpg
Proyek Giant Sea Wall Butuh Biaya Besar dan Libatkan 5 Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/470/3216980//ahy-tWPh_large.jpg
Cegah Banjir Jakarta, Menko AHY Ungkap Normalisasi Kali Ciliwung Baru 17 Km
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement