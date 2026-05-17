Kembangkan 53 Kawasan Transmigrasi, AHY Ungkap RI Punya Sumber Daya Alam Melimpah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung program Ekspedisi Patriot yang dijalankan Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Menurutnya, program tersebut menjadi langkah strategis untuk memetakan potensi kawasan transmigrasi sekaligus mendorong pembangunan wilayah secara lebih terarah.

AHY mengatakan, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alam yang melimpah, namun belum seluruh potensi tersebut diketahui dan dimanfaatkan secara optimal. Kehadiran tim Ekspedisi Patriot dinilai mampu memberikan gambaran langsung mengenai kondisi lapangan, termasuk berbagai peluang pengembangan kawasan transmigrasi.

"Indonesia luas dan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, belum tentu semuanya mengetahui dan mendaya guna. Oleh karena itu, dengan hadirnya tim ekspedisi patriot, ini memberikan gambaran yang langsung dari lapangan. Bahkan dikatakan kawasan transmigrasi harus menjadi laboratorium," ungkapnya, Minggu (17/5/2026).

AHY bangga melihat semangat generasi muda, khususnya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang bersedia meninggalkan zona nyaman untuk tinggal dan bekerja bersama masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Menurut AHY, patriotisme tidak hanya sebatas rasa cinta kepada tanah air, tetapi juga keberanian untuk menghadapi tantangan dan mengubah kesulitan menjadi peluang. Ia menilai peserta Transmigrasi Patriot telah menunjukkan semangat tersebut melalui riset dan pengabdian langsung di lapangan.

AHY menambahkan, hasil penelitian dan masukan dari para peserta sangat bermanfaat bagi pemerintah, termasuk dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur dan penentuan wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

"Bukan hanya untuk Kementerian Transmigrasi, tapi kami yang saat ini mengemban amanah di portfolio infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tentu sangat mengapresiasi masukan-masukan langsung tersebut. Karena kita bisa lebih memetakan daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian termasuk dalam sektor pembangunan infrastrukturnya," ujarnya.