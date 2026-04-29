Mentrans: Potensi Ladang Baru Minyak dan Hasil Hutan di Tanah Transmigrasi, Bernilai Triliunan

JAAKRTA - Kementerian Transmigrasi menemukan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi yang bisa mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Mulai dari ladang minyak dan komoditas pangan yang bernilai tambah secara domestik maupun mengerek neraca ekspor.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengatakan identifikasi potensi ekonomi semisal di Sulawesi dan Maluku, yang masif ditemukan komoditas kelapa. Pelacakan komoditas bernilai tinggi ini berasal dari temuan atau hasil riset lapangan sejumlah sarjana yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot garapan Kementrans.

Untuk komoditas kelapa, Iftitah mengungkapkan potensi nilai ekonominya bisa tembus Rp120 triliun. Adapun China memiliki tingkat permintaan dan konsumsi akan komoditas tersebut dalam jumlah masif.

"Banyak lagi yang lain, kopi dan cokelat. Kopi seperti di Gayo (Aceh), itu banyak sekali para investor yang datang dari Australia, kemudian dari Inggris, kemudian dari Amerika. Nah ini yang kami akan berdayakan dengan pendampingan dari tim ekspedisi patriot supaya hasilnya bisa lebih maksimal," kata Iftitah saat jumpa pers di Hotel Sheraton, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Hasil riset juga menemukan ladang minyak di kawasan transmigrasi yang berlokasi di Kalimantan Timur. Sedikitnya, didapati potensi sumur baru sebanyak 13 titik. Belasan titik sumber daya minyak ini sebelumnya menjadi ladang minyak eksisting yang akan direvitalisasi.

Iftitah mengatakan eksplorasi ladang minyak bakal dikoordinasikan dengan SKK Migas. Pemetaan ladang minyak di Kaltim tersebut ditujukan untuk eksploitasi sumber daya yang memiliki efek rambatan ke wilayah transmigran.

"Nah kami ingin bagaimana bukan hanya para transmigran tapi masyarakat lokal itu juga mendapatkan manfaat dari ekosistem tambang yang ada di sana misalkan. Kami juga menemukan bahwa hilirisasi belum optimal karena teknologinya belum tepat guna, belum banyak digunakan, dan juga kekurangan akses modal," kata dia.