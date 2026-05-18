Ubah SHGB Jadi Sertipikat Hak Milik Cuma Rp50 Ribu, Ini Cara Daftarnya

Dengan status SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak sebagaimana yang berlaku pada HGB. (Foto: Okezone.com/Kementerian ATR)

JAKARTA - Masyarakat yang memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk rumah tinggal bisa mendaftarkan ulang menjadi sertipikat Hak Milik (SHM). Biaya mengubah SHGB menjadi SHM hanya Rp50 ribu.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, mengatakan perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang.

Sebab dengan status SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak sebagaimana yang berlaku pada HGB.

“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di kompleks, di perumahan, bisa coba daftarkan perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, proses perubahan hak dirancang mudah dan terjangkau agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. Pertama, masyarakat cukup melampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal.