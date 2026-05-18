Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ubah SHGB Jadi Sertipikat Hak Milik Cuma Rp50 Ribu, Ini Cara Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |21:59 WIB
Ubah SHGB Jadi Sertipikat Hak Milik Cuma Rp50 Ribu, Ini Cara Daftarnya
Dengan status SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak sebagaimana yang berlaku pada HGB. (Foto: Okezone.com/Kementerian ATR)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat yang memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk rumah tinggal bisa mendaftarkan ulang menjadi sertipikat Hak Milik (SHM). Biaya mengubah SHGB menjadi SHM hanya Rp50 ribu.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, mengatakan perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang.

Sebab dengan status SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak sebagaimana yang berlaku pada HGB.

“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di kompleks, di perumahan, bisa coba daftarkan perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, proses perubahan hak dirancang mudah dan terjangkau agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. Pertama, masyarakat cukup melampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/470/3213960//sertifikat_tanah-51b4_large.jpg
Ini Proses dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Orang Tua ke Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/470/3210637//tanah-WxyA_large.png
Waspada Penipuan Petugas Ukur Tanah, Ini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/470/3209201//sertifikat_tanah-IVwB_large.jpg
Hindari Penipuan, Ini 5 Cara Cek Keaslian Sertifikat Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/470/3196617//bencana-ZU2G_large.jpg
Tantangan Sertifikasi Tanah Pasca Bencana, Fisik Berubah hingga Peta Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/470/3196279//nusron_wahid-tKe1_large.jpg
Nusron Wahid soal Sertifikat Tanah Jadi 'THR' Lebaran Buat Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/470/3194390//shm-9UTs_large.jpg
Ini Cara Urus Sertifikat Tanah Girik Jadi SHM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement