Bio Farma Perkuat Ekosistem Halal Sektor Life Science

JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan industri halal nasional, khususnya di sektor kesehatan dan life science. Hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam ekosistem kesehatan global.

"Sebagai perusahaan life science, Bio Farma berkomitmen untuk memastikan bahwa produk dan layanan kesehatan yang kami hadirkan tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga selaras dengan prinsip halal dan kepercayaan masyarakat Indonesia,” ujar Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, Bio Farma terus mendorong penguatan kinerja dan nilai tambah perusahaan melalui tata kelola yang baik, inovasi berkelanjutan, serta kontribusi nyata bagi ketahanan kesehatan nasional.

Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip halal menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kepercayaan publik, kualitas produk, dan daya saing industri kesehatan nasional. Selain itu, Bio Farma meraih Silver Award untuk kategori Research & Community Services dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Awards 2026.