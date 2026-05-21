Harga Ayam Hidup di Tingkat Peternak Ditetapkan Rp19.500 per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |11:37 WIB
Harga Ayam Hidup di Tingkat Peternak Ditetapkan Rp19.500 per Kg
Kementerian Pertanian bersama pelaku industri menyepakati harga penjualan ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp19.500 per kilogram. (Foto: Okezone.com/Kementan)
JAKARTA — Kementerian Pertanian bersama pelaku industri menyepakati harga penjualan ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp19.500 per kilogram untuk bobot hidup 1,8 kilogram ke atas.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan langkah tersebut diambil untuk menstabilkan industri perunggasan nasional, baik ayam pedaging maupun ayam petelur.

“Kami kembali melakukan pertemuan dengan kementerian/lembaga terkait, seluruh asosiasi, perusahaan peternakan ayam broiler, serta koperasi untuk mengambil komitmen harga penjualan ayam hidup di tingkat peternak, yakni minimal Rp19.500 per kilogram untuk bobot 1,8 kilogram ke atas,” kata Agung, Rabu (20/5/2026).

Menurut Agung, angka tersebut disepakati setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk kenaikan harga pakan dan biaya logistik. Ia menegaskan pemerintah akan terus mengawal implementasi kesepakatan tersebut serta mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Jika ditemukan pelaku yang melakukan pelanggaran, kami akan menindak sesuai kewenangan yang dimiliki Kementerian Pertanian. Tujuannya untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

Ketua IV Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Asrokh Nawawi, mengatakan penurunan harga yang terjadi belakangan dipicu kepanikan pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kondisi itu membuat peternak melakukan panen lebih awal secara bersamaan sehingga harga turun signifikan.

“Harga Rp19.500 adalah angka yang realistis dan secara bertahap akan bergerak naik menuju harga acuan. Ini langkah awal yang perlu diperjuangkan bersama. Kami optimistis kondisi akan lebih baik dan peternak lebih sejahtera dengan harga yang saat ini mulai membaik,” ujar Asrokh.

