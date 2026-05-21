Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pupuk Indonesia Tegaskan Rupiah Melemah Tak Ganggu Impor Bahan Baku 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |13:16 WIB
Pupuk Indonesia Tegaskan Rupiah Melemah Tak Ganggu Impor Bahan Baku 
Pupuk Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan pasokan bahan baku produksi pupuk asal impor tetap terpenuhi hingga akhir 2026.

Impor itu tidak terpengaruh oleh pelemahan rupiah, lantaran sudah dijamin melalui kontrak jangka panjang.

Menurut Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Yehezkiel Adiperwira pelemahan nilai tukar rupiah di level Rp17.659 per dolar AS telah menjadi salah satu fokus perusahaan saat ini. 

Maka itu, perseroan telah melakukan serangkaian efisiensi pada sisi internal, agar petani dalam negeri tak terlalu terdampak kenaikan harga pupuk akibat pelemahan rupiah.

"Jadi pelemahan nilai tukar memang menjadi salah satu concern manajemen. Namun memang fokus kami memastikan bahwa petani di Indonesia, terutama petani subsidi, tidak terdampak atas pelemahan nilai tukar ini," ujarnya dalam Pupuk Indonesia Insight di Command Center, Jakarta Pusat dikutip, Kamis (21/5/2026).

Upaya ini pun diperkuat dengan keputusan kontrak impor jangka panjang (long term contract), sehingga harga bahan baku telah disepakati stabil sampai akhir tahun.

"Kami sudah melakukan long term contract, jadi secara tidak langsung harga sudah kami bisa maintain dan kami sudah memiliki stok yang memenuhi untuk produksi pupuk hingga akhir tahun," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218412/mentan_amran-OUEo_large.jpg
RI Ekspor Pupuk ke Australia di Tengah Gejolak Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206174/kerja_sama-8Q6H_large.png
Perkuat Rantai Pasok Industri Pupuk, PI Niaga dan Semen Baturaja Teken Kerja Sama Strategis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192131/petani-7IjZ_large.jpg
Pupuk sebagai Fondasi Ketahanan Pangan: Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Pertanian Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191607/petani-jzQL_large.jpg
Kebangkitan Industri Pupuk Indonesia: Petani Happy, Swasembada Pangan Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190657/pupuk_subsidi-dBTS_large.jpg
Temuan BPK soal Inefisiensi, Ada Perpres Baru Tata Kelola Pupuk Subsidi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181575/mentan_amran-J97R_large.jpg
Amran Bakal Copot Manager Pupuk Indonesia yang Tak Serius Kerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement