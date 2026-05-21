Pupuk Indonesia Tegaskan Rupiah Melemah Tak Ganggu Impor Bahan Baku

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan pasokan bahan baku produksi pupuk asal impor tetap terpenuhi hingga akhir 2026.

Impor itu tidak terpengaruh oleh pelemahan rupiah, lantaran sudah dijamin melalui kontrak jangka panjang.

Menurut Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Yehezkiel Adiperwira pelemahan nilai tukar rupiah di level Rp17.659 per dolar AS telah menjadi salah satu fokus perusahaan saat ini.

Maka itu, perseroan telah melakukan serangkaian efisiensi pada sisi internal, agar petani dalam negeri tak terlalu terdampak kenaikan harga pupuk akibat pelemahan rupiah.

"Jadi pelemahan nilai tukar memang menjadi salah satu concern manajemen. Namun memang fokus kami memastikan bahwa petani di Indonesia, terutama petani subsidi, tidak terdampak atas pelemahan nilai tukar ini," ujarnya dalam Pupuk Indonesia Insight di Command Center, Jakarta Pusat dikutip, Kamis (21/5/2026).

Upaya ini pun diperkuat dengan keputusan kontrak impor jangka panjang (long term contract), sehingga harga bahan baku telah disepakati stabil sampai akhir tahun.

"Kami sudah melakukan long term contract, jadi secara tidak langsung harga sudah kami bisa maintain dan kami sudah memiliki stok yang memenuhi untuk produksi pupuk hingga akhir tahun," jelasnya.