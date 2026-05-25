Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PLN Bagian Lapangan

JAKARTA - Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PLN Bagian Lapangan. Gangguan pada jaringan transmisi 275 kV di Muara Bungo, Jambi, yang memengaruhi sistem kelistrikan di sejumlah wilayah Sumatra, membuat pemulihan pasokan listrik harus dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas sistem.

PLN menjelaskan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat (22/5/2025) dipicu gangguan pada jaringan transmisi di Muara Bungo, Jambi.

PT PLN (Persero) menyelesaikan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera pascagangguan meluas pada jaringan transmisi interkoneksi Sumatera.

Hingga Minggu (24/5/2026) pukul 06.00 WIB, PLN telah menormalkan 176 gardu induk yang sempat terdampak.

Sejalan dengan proses penormalan tersebut, pasokan listrik kepada pelanggan kembali pulih secara bertahap.

Berikut kisaran gaji dan tunjangan PLN bagian lapangan yang dirangkum Okezone, Senin (25/5/2027).

Gaji pegawai PLN bagian lapangan berkisar antara Rp4.500.000 hingga Rp8.000.000 per bulan untuk pegawai tetap, bergantung pada tingkat jabatan dan pengalaman.

Selain gaji pokok, petugas lapangan menerima tunjangan serta fasilitas lengkap standar BUMN, seperti bonus akhir tahun dan insentif khusus lapangan.