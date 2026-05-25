DMS Propertindo (KOTA) Gandeng Art Design Indonesia untuk Kembangkan Urbanova

JAKARTA - PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) berencana mengembangkan kawasan pendidikan terpadu (edu-hub) Urbanova di kawasan Surabaya Timur, Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan transformasi bisnis perseroan, kawasan ini akan menjadi edu-hub pertama di Indonesia yang mengintegrasikan pendidikan, hunian, bisnis hingga lifestyle.

Dalam pengembangan edu-hub tersebut, KOTA menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) terkait kerja sama operasi dengan PT Art Design Indonesia (ADI) guna mempercepat pengembangan kawasan Urbanova. Kolaborasi strategis ini dinilai dapat memperkuat kapasitas pengembangan proyek sekaligus membuka peluang value creation yang lebih besar bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Direktur Utama KOTA, Mohammad Prapanca menyatakan, Urbanova bukan sekadar proyek properti konvensional, melainkan sebuah ekosistem kota masa depan yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Urbanova kami kembangkan sebagai kawasan yang mengintegrasikan pendidikan, bisnis, lifestyle, dan hunian dalam satu konektivitas kawasan. Kami melihat kebutuhan terhadap kawasan seperti ini akan terus meningkat ke depan,” ujar Prapanca dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Dari sisi lokasi, Urbanova memiliki positioning yang dinilai sangat strategis karena berada di tengah ekosistem pendidikan dan industri di Surabaya Timur. Kawasan ini dikelilingi sejumlah perguruan tinggi besar seperti UPN Veteran Jawa Timur, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Pelita Harapan, hingga Universitas Surabaya dengan total potensi mahasiswa mencapai lebih dari 64 ribu orang.