Kembangkan Proyek Urbanova, DMS Propertindo (KOTA) Bangun Edu Hub Pertama di RI

JAKARTA - PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) siap membangun Edu Hub pertama di Indonesia melalui pengembangan kawasan terpadu Urbanova di Surabaya Timur. Proyek Urbanova mengintegrasikan pendidikan, hunian, bisnis, hingga lifestyle dalam satu ekosistem kawasan.

Direktur Utama Mohammad Prapanca mengatakan, Urbanova dirancang bukan sekadar proyek properti konvensional, melainkan sebuah ekosistem kota masa depan yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Urbanova kami kembangkan sebagai kawasan yang mengintegrasikan pendidikan, bisnis, lifestyle, dan hunian dalam satu konektivitas kawasan. Kami melihat kebutuhan terhadap kawasan seperti ini akan terus meningkat ke depan,” ujar Prapanca dalam keterangannya, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KOTA mencoba naik kelas dari sekadar developer menjadi pengembang ekosistem kota modern.

Strategi ini menarik perhatian karena konsep serupa terbukti berhasil di berbagai kawasan global seperti One-North Singapura hingga Dubai Knowledge Park hingga kawasan teknologi berbasis pendidikan di Boston.

Konsep Edu Hub memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan kawasan karena pendidikan kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat akademik, tetapi juga menjadi katalis inovasi, aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan komunitas.

Sementara itu, KOTA menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama operasi dengan PT Art Design Indonesia (ADI) guna mempercepat pengembangan kawasan Urbanova.

Kolaborasi strategis ini dinilai dapat memperkuat kapasitas pengembangan proyek sekaligus membuka peluang value creation yang lebih besar bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Dari sisi lokasi, Urbanova memiliki positioning yang dinilai sangat strategis karena berada di tengah ekosistem pendidikan dan industri di Surabaya Timur.