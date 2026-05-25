Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kembangkan Proyek Urbanova, DMS Propertindo (KOTA) Bangun Edu Hub Pertama di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |07:01 WIB
Kembangkan Proyek Urbanova, DMS Propertindo (KOTA) Bangun Edu Hub Pertama di RI
Kembangkan Proyek Urbanova, DMS Propertindo (KOTA) Bangun Edu Hub Pertama di RI
A
A
A

JAKARTA - PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) siap membangun Edu Hub pertama di Indonesia melalui pengembangan kawasan terpadu Urbanova di Surabaya Timur. Proyek Urbanova mengintegrasikan pendidikan, hunian, bisnis, hingga lifestyle dalam satu ekosistem kawasan. 

Direktur Utama Mohammad Prapanca mengatakan, Urbanova dirancang bukan sekadar proyek properti konvensional, melainkan sebuah ekosistem kota masa depan yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Urbanova kami kembangkan sebagai kawasan yang mengintegrasikan pendidikan, bisnis, lifestyle, dan hunian dalam satu konektivitas kawasan. Kami melihat kebutuhan terhadap kawasan seperti ini akan terus meningkat ke depan,” ujar Prapanca dalam keterangannya, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KOTA mencoba naik kelas dari sekadar developer menjadi pengembang ekosistem kota modern. 

Strategi ini menarik perhatian karena konsep serupa terbukti berhasil di berbagai kawasan global seperti One-North Singapura hingga Dubai Knowledge Park hingga kawasan teknologi berbasis pendidikan di Boston. 

Konsep Edu Hub memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan kawasan karena pendidikan kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat akademik, tetapi juga menjadi katalis inovasi, aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan komunitas. 

Sementara itu, KOTA menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama operasi dengan PT Art Design Indonesia (ADI) guna mempercepat pengembangan kawasan Urbanova. 

Kolaborasi strategis ini dinilai dapat memperkuat kapasitas pengembangan proyek sekaligus membuka peluang value creation yang lebih besar bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan. 

Dari sisi lokasi, Urbanova memiliki positioning yang dinilai sangat strategis karena berada di tengah ekosistem pendidikan dan industri di Surabaya Timur. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/09/278/2076471/naik-70-saat-listing-saham-kota-autoreject-ARGSzc8X6x.jpg
Naik 70% saat Listing, Saham KOTA Autoreject
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/470/3220419//kota-RbQL_large.jpg
DMS Propertindo (KOTA) Bangun Urbanova, Edu-Hub Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/278/3219961//emiten-zZUw_large.jpg
Kemenkeu Bakal Beri Insentif Pajak Bagi Emiten Punya Free Float 40 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/470/3219437//rumah-35eD_large.jpg
Gen Z Punya Peluang Besar Punya Rumah di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/278/3219354//bei-YvxQ_large.jpg
Di Hadapan Dasco, BEI Sebut Laba Emiten Naik 21,5 Persen di Tengah Tekanan IHSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/278/3218434//bei-TzRk_large.jpg
4 Fakta MSCI Keluarkan 6 Saham Indonesia dari Indeks Global 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement