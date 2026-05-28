Menteri PU Targetkan 93 Sekolah Rakyat Tahap II Rampung Juni 2026

JAKARTA - Pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat tahap II agar seluruh proyek rampung pada 20 Juni 2026 dan siap digunakan pada tahun ajaran 2026/2027 di Juli.

Hingga 25 Mei 2026, rata-rata progres fisik pembangunan pada 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dengan progres keuangan sebesar 41,76 persen.

Menteri PU mengatakan, Kementerian PU terus berupaya memenuhi target penyelesaian pembangunan sekolah rakyat tahap II sebanyak 93 titik.

"Setelah dicek keseluruhan dari kesiapan lahan dan lainnya, Insyaallah kami targetkan selesai Juni 2026. Kami akan terus mengejar agar 93 titik ini dapat fungsional seluruhnya untuk mendukung tahun ajaran baru pada Juli 2026," kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (28/5/2026).

Untuk mempercepat penyelesaian, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat, menambah tenaga kerja dan jam kerja menjadi tiga shift, melakukan inovasi metode konstruksi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Tercatat hingga 25 Mei 2026, pembangunan sekolah rakyat telah menyerap 71.579 tenaga kerja.

Menteri PU juga mendorong penguatan infrastruktur pembelajaran digital melalui kerja sama Kementerian PU, Kemensos, dan Komdigi. Dukungan tersebut meliputi penyediaan jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi, termasuk rencana penyediaan jaringan fiber optic pada lokasi sekolah rakyat tahap II.