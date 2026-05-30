Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

InJourney Airports Berbagi 79 Sapi dan 10 Kambing Kurban di Berbagai Wilayah Indonesia

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |17:37 WIB
InJourney Airports Berbagi 79 Sapi dan 10 Kambing Kurban di Berbagai Wilayah Indonesia
InJourney Airports menyalurkan 79 ekor sapi dan 10 ekor kambing pada Idul Adha 2026 bagi warga sekitar bandara. (Foto: dok InJourney Airports)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbagi sebanyak 79 ekor sapi dan 10 ekor kambing pada Idul Adha 2026. Seluruh hewan tersebut disalurkan oleh bandara-bandara di bawah InJourney Airports bagi warga sekitar bandara. 

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat turut memperkuat nilai-nilai Idul Adha secara nasional.

“Penyaluran sapi dan kambing pada Idul Adha yang menjadi bagian dari program InJourney Airports Berbagi ini dilakukan di bandara-bandara yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi warga sekitar bandara, dan turut memperkuat tali persaudaraan serta terus membangun kepedulian sosial, solidaritas, dan gotong royong,” ujarnya. 

Ia menambahkan, Idul Adha juga menjadi momentum untuk selalu bersyukur, serta mendalami makna keikhlasan, amanah, dan pengorbanan.

InJourney Airports saat ini mengelola 37 bandara di Indonesia, termasuk 5 besar tersibuk yakni Soekarno-Hatta Tangerang, I Gusti Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, dan Kualanamu Deli Serdang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/338/3221572//viral-48Fb_large.jpg
Libur Idul Adha, Polisi Terapkan One Way Arah Jakarta di Jalur Puncak Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221543//viral-5APb_large.jpg
PBNU Salurkan Kurban ke Daerah 3T hingga Korban Genosida Israel di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/11/3221544//kredivo_pembatalan_tenor-qkPj_large.jpg
10 Menit Selesai! Panduan Pembatalan Kredivo saat Salah Pilih Tenor Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/340/3221508//manhattan_hotel_jakarta-tPc9_large.jpeg
Konsisten Pertahankan Performa, Manhattan Hotel Jakarta Raih Penghargaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/11/3221444//rohis_pegadaian_distribusikan_daging_hewan_kurban-zVar_large.jpeg
Rohis Pegadaian Salurkan 4.500 Paket Daging Kurban, Bukti Nyata Satu Ketulusan Sejuta Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221363//ppp-PMBl_large.jpg
Mardiono: Pelaksanaan Kurban Bentuk Kepedulian Sosial kepada Masyarakat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement