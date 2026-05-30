InJourney Airports Berbagi 79 Sapi dan 10 Kambing Kurban di Berbagai Wilayah Indonesia

InJourney Airports menyalurkan 79 ekor sapi dan 10 ekor kambing pada Idul Adha 2026 bagi warga sekitar bandara. (Foto: dok InJourney Airports)

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbagi sebanyak 79 ekor sapi dan 10 ekor kambing pada Idul Adha 2026. Seluruh hewan tersebut disalurkan oleh bandara-bandara di bawah InJourney Airports bagi warga sekitar bandara.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat turut memperkuat nilai-nilai Idul Adha secara nasional.

“Penyaluran sapi dan kambing pada Idul Adha yang menjadi bagian dari program InJourney Airports Berbagi ini dilakukan di bandara-bandara yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi warga sekitar bandara, dan turut memperkuat tali persaudaraan serta terus membangun kepedulian sosial, solidaritas, dan gotong royong,” ujarnya.

Ia menambahkan, Idul Adha juga menjadi momentum untuk selalu bersyukur, serta mendalami makna keikhlasan, amanah, dan pengorbanan.

InJourney Airports saat ini mengelola 37 bandara di Indonesia, termasuk 5 besar tersibuk yakni Soekarno-Hatta Tangerang, I Gusti Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, dan Kualanamu Deli Serdang.