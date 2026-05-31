BRI KPR Solusi Promo hingga Tenor 20 Tahun dan Bunga Mulai 2,50%, Makin Mudah Miliki Properti Impian

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan solusi finansial yang relevan bagi masyarakat melalui program “BRI KPR Solusi”.

Program ini menawarkan kemudahan pembiayaan khusus untuk pembelian aset lelang dan nonlelang yang ditujukan untuk pembelian agunan lelang baik berupa rumah tinggal, apartemen, ruko, atau rukan

Melalui program ini, BRI memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki properti impian dengan berbagai pilihan skema pembiayaan yang fleksibel sesuai kebutuhan dan profil nasabah.

Promo BRI KPR Solusi berlangsung hingga 30 Juni 2026 dan dapat diakses di seluruh Indonesia.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa kehadiran BRI KPR Solusi merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam memperluas akses pembiayaan properti yang terjangkau sekaligus memberikan nilai tambah bagi nasabah.

“BRI terus menghadirkan solusi pembiayaan yang adaptif dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam kepemilikan properti. Melalui BRI KPR Solusi, kami ingin memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan proses yang terpercaya, pilihan tenor yang fleksibel, serta suku bunga menarik sehingga masyarakat dapat memiliki hunian maupun aset properti dengan lebih mudah,” ujarnya.

BRI KPR Solusi menawarkan berbagai pilihan skema suku bunga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.