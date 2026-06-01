Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Purbaya: Belum Hambat Aktivitas Ekonomi 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |07:42 WIB
Rupiah Melemah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Purbaya: Belum Hambat Aktivitas Ekonomi 
Rupiah Melemah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Purbaya: Belum Hambat Aktivitas Ekonomi (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS saat ini belum memberikan dampak terhadap perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat. Tercatat, nilai tukar Rupiah melemah nyaris Rp17.900 per dolar AS.

Purbaya menilai menilai ketika ekonomi suatu negara tengah menguat, maka mata uang negara tersebut juga nantinya akan menguat. Menurutnya kebijakan pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi domestik, sehingga akan menciptakan pertumbuhan di jangka menengah hingga panjang. 

"Jadi, prospek ekonomi kita kuat, dan pelemahan Rupiah belum menimbulkan dampak yang menghambat aktivitas ekonomi kita," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Purbaya mengatakan, optimisme bahwa Rupiah bakal kembali menguat juga berdasar pada wacana berakhirnya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, dalam kurun waktu 3 bulan ekonomi Indonesia akan mulai menunjukan perbaikan. 

"Berita mengatakan bahwa AS dan Iran serta Israel hampir mencapai kesepakatan. Jadi, prospek perdamaian, kondisi global yang lebih baik. Saya percaya dalam dua atau tiga bulan ke depan akan jauh lebih baik daripada sekarang, artinya gangguan yang sampai batas tertentu melemahkan rupiah juga akan hilang," tambahnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221758/menkeu_purbaya-Ualn_large.jpg
Ditanya Media Asing soal Rupiah Melemah, Purbaya: Ekonomi Kita Kuat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221752/menkeu_purbaya-zH0d_large.jpg
Purbaya Tegaskan Skema Pajak DSI Berlaku Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221727/menkeu_purbaya-spUY_large.jpg
Purbaya Sebut Potensi Tambahan Penerimaan Negara dari DSI Masih Dihitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221335/menkeu_purbaya-enUo_large.jpg
Purbaya Bebaskan Cukai Etanol Campuran BBM, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221046/purbaya-ejwy_large.jpg
Ketika Purbaya Stres saat Rupiah Kian Melemah Nyaris Rp17.800 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221027/purbaya-nz6Y_large.jpg
Manfaatkan AI, Purbaya Yakin Pendapatan Negara 2026 Tercapai Rp3.153 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement