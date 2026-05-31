Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tegaskan Skema Pajak DSI Berlaku Normal

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |17:18 WIB
Purbaya Tegaskan Skema Pajak DSI Berlaku Normal
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema pajak PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan berlaku normal seperti biasa. Menurutnya, tidak ada perubahan ketentuan perpajakan yang telah berlaku.

Ia menegaskan, kehadiran DSI tidak disertai dengan fasilitas pajak khusus yang mengurangi kewajiban perpajakan pelaku usaha. Menurutnya, perubahan yang terjadi hanya pada mekanisme ekspor yang dilakukan melalui satu pintu.

"Untuk pembentukan DSI adalah apakah ada fasilitas pajak? Ya. Saya pikir ini kan biasa, hanya ekspornya masuk keluar lewat satu pintu, semua pajak akan berlaku seperti biasa," katanya dalam konferensi pers Persiapan Operasional DSI yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Purbaya bahkan optimistis operasional DSI dapat meningkatkan pemasukan negara dari sektor perpajakan. Ia menilai sistem ekspor yang lebih terintegrasi akan mempersempit ruang terjadinya pelanggaran.

"Saya malah berharap nanti Pak Doni kasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak malah saya dapat income lebih besar lagi," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221727/menkeu_purbaya-spUY_large.jpg
Purbaya Sebut Potensi Tambahan Penerimaan Negara dari DSI Masih Dihitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221335/menkeu_purbaya-enUo_large.jpg
Purbaya Bebaskan Cukai Etanol Campuran BBM, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221046/purbaya-ejwy_large.jpg
Ketika Purbaya Stres saat Rupiah Kian Melemah Nyaris Rp17.800 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221027/purbaya-nz6Y_large.jpg
Manfaatkan AI, Purbaya Yakin Pendapatan Negara 2026 Tercapai Rp3.153 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220950/purbaya-irxG_large.jpg
DSI Bakal Gantikan Bea Cukai? Ini Kata Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220843/menkeu_purbaya-eZgT_large.jpg
Purbaya Tunda Insentif Kendaraan Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement