HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Sebut Potensi Tambahan Penerimaan Negara dari DSI Masih Dihitung

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |15:47 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan besaran tambahan penerimaan negara yang dihasilkan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia menyebut potensi tambahan penerimaan negara masih dihitung.

"Sudah dihitung belum potensial penerimaan negaranya? Sudah dihitung tapi belum ketemu angkanya," kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Persiapan Operasional DSI yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, pemerintah masih terus melakukan penghitungan dan kajian untuk melihat dampak nyata dari kehadiran DSI. Hal ini mengingat operasional DSI sendiri masih dalam tahap awal.

"Jadi kita masih hitung terus, ini kan masih baru pertama kan ya. Kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya," lanjutnya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja DSI. Evaluasi tersebut dijadwalkan dilakukan setiap tiga bulan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan kontribusinya terhadap pendapatan negara.

 

