Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada! Akun Palsu Catut Nama Purbaya untuk Sebar Hoaks Bantuan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |19:18 WIB
Waspada! Akun Palsu Catut Nama Purbaya untuk Sebar Hoaks Bantuan
PPID Kemenkeu Ungkap Informasi Hoaks Soal Bantuan Purbaya. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan siber di media sosial. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa informasi yang mengklaim adanya pembagian dana bantuan resmi dari pemerintah dengan syarat menyerahkan data pribadi melalui pesan instan merupakan berita bohong atau hoaks.

"Informasi yang beredar melalui unggahan akun Facebook yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberikan dana bantuan serta mewajibkan masyarakat mendaftar melalui pesan Messenger agar datanya didaftarkan sebagai penerima bantuan merupakan berita hoaks," tulis PPID Kemenkeu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5/2026).

Berdasarkan hasil pemantauan, modus penipuan ini menyasar pengguna platform digital seperti Facebook dan TikTok. Akun palsu tersebut sengaja menyalahgunakan identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta mengunggah pengumuman fiktif yang menggunakan kop surat resmi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk meyakinkan korban.

Dalam unggahan tersebut, pelaku menyebarkan narasi yang menginstruksikan masyarakat agar segera mendaftarkan diri untuk mencairkan dana bantuan.

Melalui rilis resminya, PPID Kemenkeu meluruskan informasi tersebut agar tidak menimbulkan kerugian material bagi masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/320/3221585//purbaya-ApVr_large.jpg
Purbaya Tetapkan Tarif PNBP Profesi Keuangan, KAP Asing Dipatok Rp10 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/320/3221133//purbaya-xLha_large.jpg
Percepat Transfer ke Daerah, Purbaya Rombak Skema Penyaluran DBH dan DAU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221038//purbaya-NuZn_large.jpg
Benarkah PT DSI Gantikan Peran Bea Cukai? Ini Penjelasan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221024//purbaya-ZD5p_large.jpg
Purbaya Kurban 2 Sapi 800 Kg, Dibeli Pakai Duit Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221022//purbaya-Rign_large.jpg
Purbaya Terinspirasi Nabi Yusuf dalam Jalankan Tugas Menteri Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221012//purbaya-SnbF_large.jpg
Prabowo Beli 1.098 Sapi Kurban Pakai APBN, Purbaya: Saya Enggak Tahu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement