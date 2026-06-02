Hipmi Soroti Perlambatan Ekonomi Global, Dampak Perang dan Pelemahan Rupiah

JAKARTA – Sejumlah mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berkumpul membahas tantangan dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik yang masih berlangsung.

Mantan Ketua Umum BPP Hipmi tersebut, di antaranya Sharif Cicip Sutarjo (1986-1989), Bambang Riyadi Soegomo (1989-1992), Adi Putra Darmawan Tahir (1992-1995), Sandiaga Salahuddin Uno (2005-2008), Erwin Aksa Mahmud (2008-2011), dan Raja Sapta Oktohari (2011-2015).

Mantan Ketua Umum BPP Hipmi Sharif Cicip Sutarjo mengatakan, Hipmi selama ini tidak hanya menjadi wadah kaderisasi pengusaha, tetapi juga ruang yang membangun solidaritas dan persahabatan lintas generasi.

"Di Hipmi, kita tidak pernah melihat siapa atau apa jabatannya. Kita bergaul apa adanya sehingga persahabatan yang lahir di Hipmi bisa bertahan puluhan tahun," ujar Cicip, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, semangat kebersamaan tersebut perlu terus dijaga, terutama ketika dunia usaha menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.