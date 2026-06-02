Penumpang Kereta Api Naik 7,65%, Moda Transportasi Lain Turun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |13:10 WIB
BPS mencatat tren penurunan jumlah keberangkatan penumpang pada mayoritas moda transportasi publik sepanjang April 2026. (
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren penurunan jumlah keberangkatan penumpang pada mayoritas moda transportasi publik sepanjang April 2026. Pola pergerakan ini merupakan fase normalisasi setelah berakhirnya momentum Ramadan dan Hari Raya Idulfitri yang jatuh pada Maret 2026.

Kendati demikian, performa berbeda justru ditunjukkan sektor perkeretaapian yang tetap mencatat pertumbuhan positif.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan moda angkutan kereta api menjadi satu-satunya sarana transportasi massal yang mencatat peningkatan jumlah penumpang secara tahunan (year-on-year/yoy). Jumlah pengguna jasa kereta api pada April 2026 meningkat 7,65 persen menjadi 48,28 juta orang.

"Secara tahunan, sebagian besar moda transportasi mengalami penurunan. Hanya moda angkutan kereta api yang mengalami peningkatan sebesar 7,65 persen," kata Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Selasa (2/6/2026).

Berkebalikan dengan angkutan rel, moda transportasi udara dan laut justru mencatat penurunan secara tahunan. Jumlah keberangkatan penumpang pesawat untuk rute domestik turun 15,85 persen menjadi 4,57 juta penumpang.

