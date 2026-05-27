Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Juta Penumpang Pesawat Diprediksi Terbang saat Libur Panjang Idul Adha hingga Hari Lahir Pancasila

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |14:15 WIB
3 Juta Penumpang Pesawat Diprediksi Terbang saat Libur Panjang Idul Adha hingga Hari Lahir Pancasila
PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memperkirakan pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara mencapai sekitar 3 juta penumpang. (Foto: Okezone.com/AP)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memperkirakan pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara mencapai sekitar 3 juta penumpang pada 26 Mei–2 Juni 2026 seiring dengan libur nasional Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan libur Idul Adha ditetapkan pada 27–28 Mei 2026, yang berdekatan dengan akhir pekan pada 30–31 Mei 2026 serta libur nasional Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.

"Jumlah penumpang pesawat tertinggi diproyeksikan pada 26 Mei yakni sekitar 412 ribu penumpang dengan 3 ribu penerbangan, dan pada 1 Juni 2026 sekitar 423 ribu penumpang juga dengan 3 ribu penerbangan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu (27/5/2026).

Pahlevi mengatakan seluruh bandara telah melakukan berbagai persiapan untuk menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan tetap terjaga pada libur panjang ini. Bandara juga telah melakukan pengaturan slot time atau ketersediaan waktu take off dan landing pesawat untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan.

"Penempatan parkir pesawat di sisi udara juga menjadi fokus bandara, yang berkontribusi dalam memastikan kelancaran alur kedatangan dan keberangkatan penumpang. Di samping itu, seluruh staf bandara akan melayani sepenuh hati para penumpang dan pengguna jasa bandara," sambungnya.

Koordinasi juga dilakukan InJourney Airports dengan seluruh stakeholders untuk memastikan seluruh proses keberangkatan dan kedatangan penumpang berjalan baik, mulai dari check-in, boarding, penanganan bagasi tercatat, hingga ketersediaan transportasi publik di bandara.

InJourney Airports saat ini mengelola 37 bandara di Indonesia, termasuk lima bandara tersibuk, yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara Kualanamu Deli Serdang.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3220980//kerja-7Jna_large.jpg
Kerja saat Idul Adha Wajib Dibayar Lembur, Bukan Ganti Libur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3220984//tol-m48r_large.jpg
1,09 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabotabek saat Libur Idul Adha hingga Hari Lahir Pancasila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220820//kereta_api-HNQg_large.jpg
Libur Idul Adha 2026, 38 Ribu Masyarakat Naik Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220280//badara-mGb8_large.jpg
Bandara Sumatera Tetap Beroperasi di Tengah Gangguan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/470/3220203//bandara_kertajati-knpu_large.png
Bandara Kertajati Bakal Jadi Pusat Bengkel Hercules
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219861//kereta_api-C1Mh_large.jpg
Libur Idul Adha 2026, KAI Operasikan 9 Perjalanan KA Tambahan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement