3 Juta Penumpang Pesawat Diprediksi Terbang saat Libur Panjang Idul Adha hingga Hari Lahir Pancasila

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memperkirakan pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara mencapai sekitar 3 juta penumpang. (Foto: Okezone.com/AP)

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memperkirakan pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara mencapai sekitar 3 juta penumpang pada 26 Mei–2 Juni 2026 seiring dengan libur nasional Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan libur Idul Adha ditetapkan pada 27–28 Mei 2026, yang berdekatan dengan akhir pekan pada 30–31 Mei 2026 serta libur nasional Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.

"Jumlah penumpang pesawat tertinggi diproyeksikan pada 26 Mei yakni sekitar 412 ribu penumpang dengan 3 ribu penerbangan, dan pada 1 Juni 2026 sekitar 423 ribu penumpang juga dengan 3 ribu penerbangan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu (27/5/2026).

Pahlevi mengatakan seluruh bandara telah melakukan berbagai persiapan untuk menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan tetap terjaga pada libur panjang ini. Bandara juga telah melakukan pengaturan slot time atau ketersediaan waktu take off dan landing pesawat untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan.

"Penempatan parkir pesawat di sisi udara juga menjadi fokus bandara, yang berkontribusi dalam memastikan kelancaran alur kedatangan dan keberangkatan penumpang. Di samping itu, seluruh staf bandara akan melayani sepenuh hati para penumpang dan pengguna jasa bandara," sambungnya.

Koordinasi juga dilakukan InJourney Airports dengan seluruh stakeholders untuk memastikan seluruh proses keberangkatan dan kedatangan penumpang berjalan baik, mulai dari check-in, boarding, penanganan bagasi tercatat, hingga ketersediaan transportasi publik di bandara.

InJourney Airports saat ini mengelola 37 bandara di Indonesia, termasuk lima bandara tersibuk, yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara Kualanamu Deli Serdang.

(Feby Novalius)

