Kenapa Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Belum Cair? Ini Penyebab dan Cara Cek Penerimanya

JAKARTA - Kenapa gaji ke-13 ASN dan pensiunan belum cair? Ini Penyebab dan cara cek penerimanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga para pensiunan akan digulirkan pada Juni 2026.

Adapun alokasi dana tahunan ini siap ditransfer ke rekening penerima manfaat secara bertahap mulai Selasa 2 Juni 2026.

Akan tetapi ada gaji ke-13 ASN dan Pensiunan yang belum cair. Ini Alasannya dirangkum Okezone, Rabu (3/6/2026).

Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan belum cair akibat keterlambatan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerja (satker), belum dilakukannya otentikasi bagi pensiunan, atau proses rekonsiliasi data.

Secara nasional, pemerintah telah menjadwalkan pencairan gaji ke-13 sejak awal Juni.

Untuk ASN, PPPK, TNI, Polri

Belum Terbitnya SPM: Keterlambatan pengajuan dokumen teknis dari instansi atau bendahara satker daerah/pusat kepada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kasda.