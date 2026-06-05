Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PNS Kemenkeu

JAKARTA - Segini kisaran gaji dan tunjangan PNS Kemenkeu.

PNS dengan jabatan tertinggi di kementerian dapat mengantongi tunjangan kinerja (tukin) hingga Rp46 jutaan. Sementara itu, PNS dengan kelas jabatan terendah menerima tukin sekitar Rp2,5 jutaan, cukup besar dibandingkan dengan karyawan swasta pada umumnya yang jarang memperoleh tunjangan kinerja dari perusahaan.

Adapun gaji PNS di Kemenkeu dari yang terendah hingga tertinggi berkisar Rp1,6 jutaan hingga Rp6,3 jutaan per bulan. Namun, gaji pejabat eselon lebih tinggi lagi, yakni mulai sekitar Rp7,5 jutaan hingga Rp24 jutaan untuk jabatan pimpinan lembaga.

Gambaran gaji pokok terbaru berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

1. Golongan I

Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600

Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700

Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700

Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

2. Golongan II

IIa: Rp2.184.000 - Rp3.633.400

IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500

IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200

IId: Rp2.591.000 - Rp4.125.600

3. Golongan III

IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200

IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800

IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500

IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

4. Golongan IV

IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900

IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300

IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400

IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500

IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Sementara itu, gaji PNS di lingkungan Kemenkeu tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2023 dan PP Nomor 5 Tahun 2024.

Gaji Pimpinan dan Pejabat Eselon

Ketua/Kepala Lembaga: Rp24.134.000

Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp21.237.000

Sekretaris/Anggota Lembaga: Rp18.340.000

Eselon I: Rp19.939.000

Eselon II: Rp14.702.000

Eselon III: Rp8.987.000

Eselon IV: Rp7.517.000

Salah satu faktor yang membedakan penghasilan PNS di setiap instansi adalah tunjangan kinerja (tukin). Hal ini menjadi salah satu aspek yang paling menarik dari profesi PNS di Kementerian Keuangan. Tunjangan ini diberikan berdasarkan kelas jabatan pegawai, dari staf hingga pejabat eselon.

Tunjangan kinerja Kemenkeu, yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 156 Tahun 2024, bervariasi mulai dari sekitar Rp2,57 juta hingga Rp46,95 juta per bulan, tergantung jabatan dan kelasnya.

Berikut rincian tunjangan kinerja PNS Kementerian Keuangan berdasarkan jabatan: