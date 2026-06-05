Pramono Bakal Naikkan Tarif Transjabodetabek Blok M-Soetta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sinyal kuat terkait rencana penyesuaian tarif layanan bus Transjakarta. Meski saat ini masih menjadi moda transportasi termurah dibandingkan pilihan lain, kenaikan harga tiket dinilai tidak terelakkan untuk menjaga kualitas operasional serta keberlanjutan ekspansi rute di masa depan.

Saat ini, skema tarif yang berlaku masih berada di angka yang sangat rendah berkat subsidi besar dari pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa selisih harga yang mencolok dengan moda transportasi lain membuat warga rela mengantre demi menikmati layanan ini.

"Dengan harga tiga ribu lima ratus di atas jam enam pagi, di bawah jam enam pagi dua ribu, tentunya orang banyak berebut untuk itu. Bahkan dari Blok M ke Bandara, kalau naik taksi kurang lebih dua ratus ribu, naik Damri delapan puluh ribu, kita masih bertahan dengan angka dua ribu dan tiga ribu lima ratus. Tetapi pasti kami akan naikkan dalam waktu dekat ini," kata Pramono saat ditemui di Menara Astra, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Meski tarif akan disesuaikan, pemerintah tetap dihadapkan pada tantangan besar terkait tingkat pemanfaatan angkutan umum secara keseluruhan. Berdasarkan data evaluasi, jangkauan jaringan transportasi di Ibu Kota sebenarnya telah mencakup hampir seluruh wilayah, akan tetapi jumlah penumpang harian belum menunjukkan angkanyang maksimal.

Persoalan utama terletak pada kebiasaan warga di wilayah penyangga yang masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas utama mereka. Pramono menyoroti banyaknya masyarakat dari area Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi yang masih memilih memarkirkan kendaraan di kantong parkir sekitar Jakarta sebelum berpindah ke moda publik, sehingga penggunaan transportasi umum belum menjadi budaya yang utuh.

Selain persoalan tarif, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan konektivitas guna menjaring lebih banyak penumpang dari wilayah penyangga. Peningkatan jumlah bus di rute-rute strategis terbukti ampuh mengurangi volume kendaraan pribadi yang masuk ke jantung ibu kota setiap harinya.