Mensesneg Tegaskan Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat. Penegasan itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan.

Prasetyo, yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, turut serta dalam pertemuan yang diinisiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam rangka menjaga agar kebijakan moneter maupun fiskal kita tetap berada di posisi yang kita harapkan,” kata Prasetyo, Sabtu (6/6/2026).

Prasetyo mengatakan bahwa situasi saat ini menuntut kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di bidang moneter yang berada di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.

“Kemarin dilaporkan bahwa angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat,” tegasnya.