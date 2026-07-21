Mensesneg Sebut Anggaran MBG Berpotensi Turun Usai Validasi Data

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menurun setelah pemerintah menyelesaikan pembenahan manajemen Badan Gizi Nasional (BGN) dan melakukan validasi data penerima manfaat.

Prasetyo mengatakan potensi penurunan anggaran tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut besaran kebutuhan anggaran akan disesuaikan berdasarkan hasil pembaruan data agar program lebih tepat sasaran.

“Kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Selain menyinggung anggaran MBG, Prasetyo juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pengurangan anggaran pertahanan yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja di Malang.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai pemangkasan anggaran pertahanan. Ia menilai pernyataan Presiden masih bersifat kemungkinan yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara.