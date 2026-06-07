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Harga Gas Industri Naik Picu PHK Massal, Buruh Ingatkan Bahlil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |18:39 WIB
Harga Gas Industri Naik Picu PHK Massal, Buruh Ingatkan Bahlil
Harga Gas Industri Naik Picu PHK Massal, Buruh Ingatkan Bahlil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari solusi imbas kenaikan harga gas industri. Jika tidak, dia menilai akan terjadi badai PHK massal.

Andi mengaku, pihaknya telah berupaya untuk bertemu Bahlil guna mencari solusi atas melonjaknya harga gas industri. Namun, dirinya mengeluhkan Bahlil susah ditemui.

“Kami sudah mencoba bertemu Menteri ESDM, tapi sampai hari ini kami merasa lebih mudah bertemu Pak Prabowo daripada bertemu Menteri ESDM. Ini lebih susah dihubungi,” kata Andi di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, kenaikan harga gas industri berpotensi menyebabkan badai PHK. Dia menilai, kenaikan harga gas industri sudah terlampau tinggi.

“Harga gas industri sudah tidak masuk akal, banyak barang produksi dari pabrik-pabrik industri keramik, industri sepatu, menumpuk di gudang. Akhirnya jam kerja para buruh dikurangi karena produksinya sudah tidak ada lagi,” ujar Andi.

“Karena itu saya meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, agar segera mengambil kebijakan-kebijakan cepat untuk mencari solusi permasalahan gas industri ini. Kalau tidak, badai PHK akan terjadi,” pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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