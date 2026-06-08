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Usai PT DSI Beroperasi, Bahlil Kaji Wacana Bursa Mineral

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |17:35 WIB
Usai PT DSI Beroperasi, Bahlil Kaji Wacana Bursa Mineral
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Soal Bursa Mineral. (Foto: Okezone.com/Binti)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa saat ini sedang dicari formula yang tepat untuk merealisasikan wacana pembuatan bursa mineral pasca beroperasinya PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Kementerian ESDM belum banyak melakukan pembahasan terkait wacana tersebut dengan para stakeholder terkait. Sehingga besar kemungkinan kebijakan tersebut belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.

“Kita belum melakukan pembahasan detail secara itu ya, menyangkut dengan bursa mineral, masih mencari formulasi,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Bahlil mengatakan wacana pembentukan bursa mineral masih harus banyak didiskusikan dengan para pemilik kepentingan, baik pemerintah maupun dunia usaha. Sebab nantinya hal tersebut dapat menjadi acuan harga komoditas yang dijual perusahaan tambang ke Danantara.

“Saya pikir itu belum ke arah sana, nanti kita akan bahas,” kata Bahlil.

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