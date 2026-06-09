Jasa Marga Imbau Pengendara Ada Perbaikan di Tol Japek hingga 12 Juni

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi waktu perjalanan seiring masih berlangsungnya pekerjaan pemeliharaan rutin di sejumlah titik Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek hingga 12 Juni 2026.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyampaikan bahwa pekerjaan pemeliharaan dilakukan secara bertahap dan terjadwal tanpa penutupan ruas jalan, dengan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar area pekerjaan.

"Kami memohon maaf atas potensi ketidaknyamanan maupun perlambatan lalu lintas yang mungkin dirasakan pengguna jalan selama pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Tahapan pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan telah dimulai sejak 8 Juni 2026 dan saat ini masih berlangsung di sejumlah titik Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek.

Adapun pekerjaan yang masih berlangsung meliputi KM 15+400 s.d KM 15+269 arah Jakarta lajur 1, KM 27+130 s.d KM 26+980 arah Jakarta lajur 1, serta titik pekerjaan lainnya yang dilaksanakan secara bertahap hingga Jumat, 12 Juni 2026.

Selama pekerjaan berlangsung, JTT bersama Kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional guna menjaga keselamatan pengguna jalan dan kelancaran arus kendaraan.