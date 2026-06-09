Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jasa Marga Imbau Pengendara Ada Perbaikan di Tol Japek hingga 12 Juni 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |19:03 WIB
Jasa Marga Imbau Pengendara Ada Perbaikan di Tol Japek hingga 12 Juni 
Jasa Marga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi waktu perjalanan seiring masih berlangsungnya pekerjaan pemeliharaan rutin di sejumlah titik Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek hingga 12 Juni 2026.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyampaikan bahwa pekerjaan pemeliharaan dilakukan secara bertahap dan terjadwal tanpa penutupan ruas jalan, dengan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar area pekerjaan.

"Kami memohon maaf atas potensi ketidaknyamanan maupun perlambatan lalu lintas yang mungkin dirasakan pengguna jalan selama pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026). 

Tahapan pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan telah dimulai sejak 8 Juni 2026 dan saat ini masih berlangsung di sejumlah titik Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek. 

Adapun pekerjaan yang masih berlangsung meliputi KM 15+400 s.d KM 15+269 arah Jakarta lajur 1, KM 27+130 s.d KM 26+980 arah Jakarta lajur 1, serta titik pekerjaan lainnya yang dilaksanakan secara bertahap hingga Jumat, 12 Juni 2026.

Selama pekerjaan berlangsung, JTT bersama Kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional guna menjaga keselamatan pengguna jalan dan kelancaran arus kendaraan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215568/jasa_marga-PN3e_large.jpg
Jasa Marga Raup Laba Bersih Rp774,7 Miliar di Kuartal I-2026, Pendapatan Rp5,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211862/jalan_tol-Y8Ov_large.jpeg
Travoy: Saat Jalan Tol Tak Lagi Sekadar Dilalui tapi Dirasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204907/pendapatan_jasa_marga-n1K9_large.jpg
Jasa Marga Raup Pendapatan Rp3,7 Triliun Sepanjang 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180295/laba_jasa_marga-6c7e_large.jpg
Jasa Marga Raup Laba Rp2,74 Triliun di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172493/bos_jasa_marga-iLUb_large.jpg
Bos Jasa Marga Ungkap Biang Kerok Kemacetan Horor Imbas Penutupan Gerbang Tol Dalam Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/278/3158592/jasa_marga_catat_laba-yxtQ_large.jpg
Jasa Marga Raup Laba Rp1,9 Triliun pada Semester I-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement