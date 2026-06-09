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Penampakan Sekolah Rakyat di Jember Rp221 Miliar, Punya Lapangan Sepak Bola Standar FIFA

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |10:13 WIB
Penampakan Sekolah Rakyat di Jember Rp221 Miliar, Punya Lapangan Sepak Bola Standar FIFA
Penampakan Sekolah Rakyat di Jember Rp221 Miliar, Punya Lapangan Sepak Bola Standar FIFA (Foto: PU)
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JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelontorkan anggaran Rp221,99 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pembangunan Sekolah Rakyat ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran tersebut termasuk untuk pembangunan lapangan sepak bola berukuran 105 x 68 meter yang mengacu pada standar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). 

Di sekeliling lapangan, dibangun jogging track dengan lebar standar internasional yang dilengkapi lapisan karet (rubber). Fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan seluruh siswa untuk aktivitas olahraga sehari-hari. 

Dia menjelaskan, lapangan ini dibangun bukan sekadar sebagai sarana olahraga, tetapi juga dirancang untuk memberi ruang bagi para siswa mengembangkan bakat, membangun karakter, sekaligus membiasakan pola hidup sehat sejak dini.

"Paling penting, kualitas bukan sesuatu yang boleh dikorbankan. Saya paling anti mengorbankan kualitas, apapun yang terjadi, bangunan Sekolah Rakyat ini harus bertahan lama,” kata Dody dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pembangunan Sekolah Rakyat di Jember menggunakan APBN dengan nilai kontrak sebesar Rp221,99 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana KSO PT Nindya Karya (Persero) – Modern dengan dukungan manajemen konstruksi oleh PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). 

Sementara secara keseluruhan progres pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Jember per 5 Juni 2026 telah mencapai 74,14 persen. 

Sekolah Rakyat di Jember
Sekolah Rakyat di Jember
 

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