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Brantas Abipraya Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II, Siap Tampung 1.080 Siswa

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |14:01 WIB
Brantas Abipraya Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II, Siap Tampung 1.080 Siswa
Brantas Abipraya Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II, Siap Tampung 1.080 Siswa (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Komisi V DPR optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dapat rampung dan siap dimanfaatkan sebelum dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. 

Optimisme tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke lokasi pembangunan pada Jumat (12/6) untuk meninjau langsung progres proyek yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai progres pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Meski waktu pelaksanaan relatif terbatas, dia menegaskan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama. 

Komisi V DPR juga meminta Brantas Abipraya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan pemantauan dan pengawasan hingga seluruh pekerjaan selesai.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI meninjau sejumlah fasilitas utama yang tengah dibangun, antara lain ruang kelas, asrama putra dan putri, rumah susun guru, serta dapur. 

Selain itu, turut dibahas pentingnya integrasi tata ruang mengingat Sekolah Rakyat mengusung konsep boarding school yang akan menampung peserta didik dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Menanggapi hasil kunjungan tersebut, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi V DPR terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II.

"Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II," ujar Dian dalam keterangannya, Jakarta, Senin (15/6/2026).

 

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