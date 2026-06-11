Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Sarwendah, Mantan Istri Ruben Onsu

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |21:02 WIB
Sumber Kekayaan Sarwendah, Mantan Istri Ruben Onsu
Sumber kekayaan Sarwendah, mantan istri Ruben Onsu. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Sarwendah, mantan istri Ruben Onsu, kembali menjadi sorotan publik.

Sarwendah menjadi perhatian di tengah isu pengasuhan anak-anaknya bersama Ruben Onsu. Presenter tersebut menilai sang mantan istri belum menciptakan suasana yang ideal untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak mereka.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah keterlibatan anak-anak dalam siaran langsung (Live) TikTok bersama kekasih Sarwendah, Giorgio Antonio. Siaran tersebut disebut kerap berlangsung hingga larut malam.

Di tengah sorotan tersebut, sumber kekayaan Sarwendah juga turut menjadi perhatian publik.

Sarwendah Tan diketahui memiliki sejumlah bisnis yang menjadi sumber penghasilannya. Salah satunya adalah produk minuman sehat bernama Sarwendah Juice.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/33/3223911//ruben_onsu-rtTL_large.jpg
Ruben Onsu Tak Tahan Lihat Anak Dieksploitasi Lewat Medsos, Siap Rebut Hak Asuh dari Sarwendah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/33/3223893//ruben_onsu-FD7s_large.jpg
Khawatir Anak Dieksploitasi, Ruben Onsu Pertimbangkan Ambil Hak Asuh dari Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/33/3223855//ruben_onsu-a2km_large.jpg
Ruben Onsu Beri Peringatan Tegas Soal Anak pada Giorgio Antonio: Saya Harap Anda Tahu Batasan!  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/33/3223845//sarwendah_dan_ruben_onsu-lFkf_large.jpg
Ruben Onsu Sentil Adik Ipar Sarwendah: Jangan Seolah Cuma Kamu yang Peduli Anak Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/33/3223692//ruben_onsu_tegur_mantan_adik_ipar-asVF_large.jpg
Ruben Onsu Sentil Mantan Adik Ipar: Fokuslah pada Keluargamu Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/612/3223558//viral-6yhD_large.jpg
Viral Parodi Permintaan Maaf Sarwendah, Tuai Beragam Reaksi Warganet
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement