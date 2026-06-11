Sumber Kekayaan Sarwendah, Mantan Istri Ruben Onsu

JAKARTA - Sumber kekayaan Sarwendah, mantan istri Ruben Onsu, kembali menjadi sorotan publik.

Sarwendah menjadi perhatian di tengah isu pengasuhan anak-anaknya bersama Ruben Onsu. Presenter tersebut menilai sang mantan istri belum menciptakan suasana yang ideal untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak mereka.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah keterlibatan anak-anak dalam siaran langsung (Live) TikTok bersama kekasih Sarwendah, Giorgio Antonio. Siaran tersebut disebut kerap berlangsung hingga larut malam.

Di tengah sorotan tersebut, sumber kekayaan Sarwendah juga turut menjadi perhatian publik.

Sarwendah Tan diketahui memiliki sejumlah bisnis yang menjadi sumber penghasilannya. Salah satunya adalah produk minuman sehat bernama Sarwendah Juice.