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Masyarakat Beralih ke Pertalite Usai Harga Pertamax Naik, Pertamina Pastikan Stok Tersedia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |07:56 WIB
Masyarakat Beralih ke Pertalite Usai Harga Pertamax Naik, Pertamina Pastikan Stok Tersedia
Masyarakat Beralih ke Pertalite Usai Harga Pertamax Naik, Pertamina Pastikan Stok Tersedia (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat dalam kondisi cukup dan tersedia. Hal ini merespons banyaknya masyarakat beralih ke Pertalite usai harga BBM jenis Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter.

Distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal. Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Roberth menjelaskan dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

Pertamina Patra Niaga kata Robert, terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan jaringan unit operasi kami di 8 Cabang Kantor Wilayah (Regional 1-8) dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal. 

"Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga,” lanjutnya.

 

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Topik Artikel :
Pertamax Pertalite
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