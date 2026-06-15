Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, BPS Ungkap Potret Terbaru Dunia Usaha RI

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, Riau. Pendataan usaha berskala nasional tersebut akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Pudji Ismartini, menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali.

Terdapat tiga sensus besar yang dilaksanakan secara berkala setiap satu dekade, yakni sensus penduduk pada tahun yang berakhiran angka nol, sensus pertanian pada tahun yang berakhiran angka tiga, dan sensus ekonomi pada tahun yang berakhiran angka enam.

"Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Kegiatan ini sangat penting karena akan mendata seluruh aktivitas usaha yang ada di Indonesia," ujar Pudji, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, mulai dari pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.