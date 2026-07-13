Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Adopsi Strategi soal Manajemen Sensus Ekonomi Massal dari China

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |19:42 WIB
BPS Adopsi Strategi soal Manajemen Sensus Ekonomi Massal dari China
Kepala BPS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) secara terbuka melakukan studi banding dan bertukar pikiran dengan delegasi National Bureau of Statistics (NBS) China guna memutakhirkan strategi operasional di Indonesia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, hal tersebut untuk terus memperkuat metodologi pengumpulan data dunia usaha domestik dalam gelaran Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

"Bukan hanya negara berkembang saja yang melakukan Sensus. Tetapi, China di tahun 2024 melakukan Sensus Ekonomi. Bahkan kami belajar dari China, baru tahun lalu tim dari BPS China hadir ke Indonesia," kata Amalia dalam Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026).

Menurut data BPS, China mengerahkan lebih dari 2,1 juta petugas sensus yang bekerja intensif dari bulan Januari hingga April 2024 untuk mendatangi unit usaha di seluruh wilayah. 

Terobosan terbaru pada sensus berkala lima tahunan di China kali ini adalah diintegrasikannya secara langsung survei input-output ke dalam sensus ekonomi nasional.

"Mereka sharing dengan kita bagaimana mereka melakukan Sensus Ekonomi di China. Mereka mengirimkan tim ke kami dari National Statistic Office-nya China. Bahkan karena China negaranya sangat besar, penduduknya sangat banyak, mereka menerjunkan 2,1 juta petugas Sensus di negara China pada tahun 2024. Kami baru-baru menerjunkan 251.000 penduduk Sensus di Indonesia," jelas Amalia.

Selain China, BPS juga memperlihatkan bahwa komitmen serupa secara konsisten dijalankan oleh negara-negara maju setiap lima tahun sekali.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229900/bps-PcQN_large.jpeg
Kepala BPS Ungkap Malaysia hingga Zimbabwe Juga Lakukan Sensus Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229865/sensus_ekonomi_2026-F7NX_large.jpeg
Kepala BPS Sebut Sensus Ekonomi 2026 DKI Jakarta Tembus 45,17 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228252/sensus_ekonomi-7kdi_large.jpg
Sensus Ekonomi Bukan Pendataan untuk Penarikan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227410/ekonomi_di_indonesia-JroO_large.jpg
Sensus Ekonomi 2026, Membangun Indonesia dengan Informasi Terpercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/320/3226130/bps-42pZ_large.jpg
Sensus Ekonomi 2026: Agar Masyarakat Tidak Hilang dari Peta Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225899/wakil_kepala_bps-Jxtm_large.png
Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat, Data Akurat Kebijakan Tepat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement