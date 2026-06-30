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Sensus Ekonomi 2026, Membangun Indonesia dengan Informasi Terpercaya

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |17:53 WIB
Sensus Ekonomi 2026, Membangun Indonesia dengan Informasi Terpercaya
Ekonomi di Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Berbagai keputusan diambil pemerintah untuk membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari membangun infrastruktur, memperluas akses pasar, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, hingga mengembangkan UMKM. 

Agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan, pemerintah memerlukan informasi yang akurat, utuh, dan dapat dipercaya. Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu cara untuk memperoleh informasi tersebut. 

Melalui sensus ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data dari pelaku usaha dan rumah tangga guna memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian nasional. Keputusan yang baik selalu diawali dengan pemahaman yang baik. 

Setiap daerah memiliki potensi, tantangan, dan struktur ekonomi yang berbeda. Begitu pula setiap usaha dan rumah tangga memiliki skala, kapasitas, dan kebutuhan yang tidak sama. 

Sensus Ekonomi membantu menghadirkan informasi yang menggambarkan kondisi tersebut sehingga kebijakan dapat disusun berdasarkan keadaan yang sebenarnya, bukan sekadar perkiraan. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan dugaan.

Informasi yang terpercaya juga tidak lahir dengan sendirinya. Kualitasnya sangat ditentukan oleh jawaban yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha. 

 

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