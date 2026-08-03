BPS Ungkap Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melonjak di Juni 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Juni 2026 melalui pintu masuk utama sebanyak 1.386.575 kunjungan. Sedangkan melalui perbatasan sebanyak 175.696 kunjungan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, jumlah wisman tersebut naik 0,32 persen secara bulanan, tetapi secara tahunan turun 2,15 persen.

“Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada Januari 2026 tercatat sebesar 1,39 juta kunjungan, atau naik 0,32 persen secara bulanannya,” kata Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Secara kumulatif atau sepanjang Januari hingga Juni 2026, total kunjungan wisman mencapai 7,45 juta kunjungan atau meningkat 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

"Capaian kunjungan wisman selama Januari sampai Juni 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2020 yang lalu," ungkap Ateng.

Untuk kunjungan wisman menurut paspor yang dipegang pada Juni 2026, BPS mencatat yang paling banyak adalah Malaysia dengan 18,66 persen, Singapura 12,25 persen dan Australia 12,08 persen.

Secara bulanan, BPS juga mencatat terjadi peningatan kunjungan wisman pemegang paspor Singapura dan Australia, sementara dari Malaysia menurun.