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BPS Catat Impor Naik ke USD137,24 Miliar hingga Juni 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |12:29 WIB
BPS Catat Impor Naik ke USD137,24 Miliar hingga Juni 2026
BPS Catat Impor (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor sepanjang Januari hingga Juni 2026 sebesar USD137,24 miliar. Angka ini naik sebesar 18,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, impor migas senilai USD22 miliar atau naik 38,71 persen. Sementara itu impor non migas senilai USD115,23 miliar mengalami kenaikan 15,50 persen.

"Sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026, total nilai impor mencapai USD137,24 miliar atau naik 18,69 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujar Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut Ateng, jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh golongan penggunaannya.

"Sebagai penyumbang utama, peningkatan nilai impor bahan baku penolong mencapai 97,95 miliar USD atau naik. Untuk bahan baku penolong sebesar 18,38 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu dan memberikan andil terhadap peningkatan ekspor sebesar 13,15 persen," ungkap Ateng.

Sedangkan impor bahan baku penolong yang naik cukup besar, terutama bahan bakar mineral ini HS27, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya HS85, serta garam, belerang, batu dan juga semen atau HS25.

Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan asal impor, peningkatan nilai impor terjadi pada China, Australia, kawasan ASEAN dan juga kawasan Uni Eropa. Selain itu, impor dari Jepang mengalami penurunan.

 

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