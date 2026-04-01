Impor Indonesia Februari 2026 Melonjak 10,8% Jadi USD20,8 Miliar, Ini Daftar Barangnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |11:46 WIB
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor Indonesia pada Februari 2026 melonjak. Total nilai impor mencapai USD20,89 miliar, naik 10,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa pertumbuhan impor ini didominasi oleh kelompok non-migas yang mengalami kenaikan cukup tinggi.

"Pada bulan Februari tahun 2026 total nilai impor mencapai USD20,89 miliar atau meningkat 10,85 persen jika dibandingkan dengan Februari tahun yang lalu atau tahun 2025," ujar Ateng Hartono dalam konferensi pers rilis BPS, Rabu (1/4/2026).

Ateng melanjutkan, nilai impor non-migas nilainya USD18,90 miliar, mengalami peningkatan secara tahunannya cukup tinggi yaitu meningkat 18,24 persen. 

Sebaliknya, impor sektor migas pada Februari 2026 justru menunjukkan tren penurunan sebesar 30,36 persen secara tahunan.

Secara kumulatif, total nilai impor sepanjang Januari hingga Februari 2026 tercatat sebesar USD42,09 miliar, naik 14,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. 

Sektor non-migas menyumbang kenaikan terbesar dengan nilai mencapai USD36,93 miliar atau melonjak 17,49 persen.

 

Berita Terkait
Kendaraan dan Kompor Listrik Dinilai Kurangi Ketergantungan Impor Energi
Impor Indonesia Tembus USD21,20 Miliar di Januari 2026, Naik 18,2 Persen
Agrinas Impor Mobil Buatan India, Dirut: Kami Sudah Tawarkan ke Produsen Lokal
KSPI Tolak Impor Mobil India, Dinilai Ancam Buruh Lokal
Tarif Impor AS 19 Persen Berlaku dalam 90 Hari
RI Resmi Impor Migas USD15 Miliar dari AS
