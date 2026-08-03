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BPS Catat Deflasi 0,14 Persen di Juli 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |11:21 WIB
BPS Catat Deflasi 0,14 Persen di Juli 2026
Deflasi Juli 2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi deflasi pada Juli 2026 secara bulanan sebesar 0,14 persen terhadap Juni 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, selain deflasi bulanan, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,89 pada Juni 2026 menjadi 111,73 pada Juli 2026.

"Pada bulan Juli 2026 terjadi deflasi sebesar 0,14 persen secara bulanan atau month to month," kata Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Secara tahun ke tahun, lanjut Ateng, terjadi inflasi sebesar 2,88 persen dan secara tahun kalender atau year of date, terjadi inflasi sebesar 1,65 persen. 

Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,26 persen.

Komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok ini adalah bawang merah yang memberikan andil sebesar 0,11 persen, cabai merah dan cabai rawit dengan andil 0,06 persen, telur ayam ras dan tomat dengan andil 0,03 persen, dan jeruk dengan andil 0,02 persen.

"Selain makanan, minuman dan tembakau, juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,06 persen dengan deflasinya sebesar 0,89 persen," ujar Ateng.

 

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