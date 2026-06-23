Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sensus Ekonomi 2026: Agar Masyarakat Tidak Hilang dari Peta Kebijakan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |17:46 WIB
Sensus Ekonomi 2026: Agar Masyarakat Tidak Hilang dari Peta Kebijakan
Sensus Ekonomi 2026: Agar Masyarakat Tidak Hilang dari Peta Kebijakan (Foto: BPS)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, tidak sedikit masyarakat yang bertanya: Apakah setelah didata akan mendapat bantuan? Mengapa pendataan terus dilakukan, sementara manfaatnya belum selalu terasa secara langsung? Apakah pendataan ini berkaitan dengan pajak?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar. Semakin sering masyarakat diminta memberikan informasi, semakin besar pula harapan agar tujuan dan manfaat pendataan dapat dijelaskan secara terbuka dan mudah dipahami.

Pertama, Sensus Ekonomi bukan pendataan pajak. Di Indonesia, sensus ini dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sebagai amanat Undang-Undang Statistik. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan data individu dan usaha dilindungi oleh undang-undang. Yang dipublikasikan bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, Sensus Ekonomi bukan daftar penerima bantuan. Mengikuti sensus tidak otomatis membuat seseorang memperoleh bantuan atau program tertentu. Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda. Namun di sisi lain, berbagai kebijakan dan program akan jauh lebih sulit dirancang dengan baik jika tidak didukung oleh data yang memadai. Di sinilah letak pentingnya Sensus Ekonomi.

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuk. Ada yang mengelola warung, bengkel, usaha makanan rumahan, toko kecil, jasa perbaikan, usaha berbasis digital, hingga berbagai pekerjaan mandiri lainnya. 

Sebagian besar mungkin tidak pernah muncul dalam pemberitaan atau laporan ekonomi besar, tetapi justru dari aktivitas itulah jutaan keluarga memperoleh penghasilan dan menggerakkan perekonomian daerah. Masalahnya, sesuatu yang tidak terlihat akan sulit diperhitungkan.

Jika suatu kelompok usaha tidak tercatat, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi akan lebih sulit dikenali. Jika kebutuhan tersebut tidak terbaca, kebijakan yang disusun berisiko tidak menjawab kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225899/wakil_kepala_bps-Jxtm_large.png
Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat, Data Akurat Kebijakan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225131/kepala_bps-iv5g_large.png
Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3225002/bps-1PjW_large.jpg
Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/320/3223119/bps-WlFz_large.jpg
BPS dan Pos Indonesia Luncurkan Sampul Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220219/dia_2026-IvQD_large.jpg
BPS Raih Penghargaan Digital Innovation Awards 2026, Transformasi Data Melalui AI dan Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/622/3217635/bps-LZYS_large.png
Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026 Dibuka: Ini Jadwal, Syarat hingga Cara Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement