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Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat, Data Akurat Kebijakan Tepat

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |16:31 WIB
Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat, Data Akurat Kebijakan Tepat
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penggerak roda perekonomian nasional. Kontribusi Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan 1-2026 mencapai hampir 13 persen, tertinggi ketiga di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y). 

Di tengah kebutuhan akan data ekonomi yang akurat dan mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir untuk membantu pemerintah daerah memotret gambaran utuh atas struktur, karakteristik, potensi serta tantangan yang dihadapi. 

Pemerintah daerah akan memperoleh data yang lengkap tanpa harus mengeluarkan APBD, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. 

Pendataan SE2026 secara door to door resmi dimulai pada 15 Juni di seluruh Indonesia. 

Menandai dimulainya pendataan tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara khusus mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Jawa Barat pada Minggu (21/6/2026). 

BPS menerjunkan lebih dari 40 ribu petugas untuk merekam lengkap aktivitas usaha di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Petugas sensus ekonomi akan mendata pelaku usaha dan keluarga hingga 31 Agustus nanti. 

“Kami mengerahkan 40.573 petugas di lapangan (Provinsi Jawa Barat, red). 40.573 petugas pendata di lapangan, itu jumlah yang sangat besar Pak (Gubernur). Total seluruh Indonesia 251.000, dan Jawa Barat adalah salah satu yang paling besar,” ujar Sonny.

 

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