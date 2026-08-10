Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hasil SNLIK 2026: 69,57 Persen Teredukasi Keuangan, 93,61 Persen Memanfaatkan Jasa Keuangan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |18:26 WIB
Hasil SNLIK 2026: 69,57 Persen Teredukasi Keuangan, 93,61 Persen Memanfaatkan Jasa Keuangan
BPS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan peningkatan pemahaman dan pemanfaatan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia. Kenaikan indeks ini menjadi cerminan bahwa masyarakat kian melek terhadap akses dan pemanfaatan lembaga jasa keuangan guna menunjang produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Hasil survei nasional terbaru ini memetakan pertumbuhan positif pada potret literasi keuangan masyarakat di tanah air. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren ini didorong oleh penetrasi layanan keuangan konvensional maupun syariah yang merata di berbagai kelompok wilayah.

"Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2026 adalah sebesar 69,57%, yang artinya sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam jumpa pers di kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Angka capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,93 persen poin dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencatatkan 66,64 persen. Jika dirinci, literasi keuangan konvensional mendominasi di angka 69,57 persen, tumbuh sekitar 2,93 persen basis poin dibanding tahun sebelumnya, sementara literasi syariah berada di level 43,07 persen. 

Berdasarkan pembagian geografis, tingkat pemahaman keuangan di perkotaan masih relatif lebih tinggi dan tumbuh 1,54 persen poin, namun akselerasi signifikan justru terjadi di wilayah pedesaan yang melesat 4,55 persen basis poin. Dari aspek jender, indeks literasi antara pria dan wanita kini tercatat semakin seimbang seiring dengan peningkatan merata di kedua kelompok.

Amalya menambahkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah SNLIK, pemetaan tingkat provinsi berhasil disajikan. Provinsi DKI Jakarta memimpin kemelekan keuangan nasional dengan indeks sebesar 85,01 persen, disusul Kalimantan Selatan (79,69 persen), dan Bali (79,47 persen). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kepala BPS SNLIK 2026 SNLIK BPS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/320/3234519/kemiskinan-vrGS_large.jpg
5 Fakta Orang Miskin dan Pengangguran di Indonesia 2026 Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/320/3234304/bps-6JBw_large.jpg
BPS Catat Manufaktur RI Bangkit tapi Tenaga Kerja Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233896/bps-0xYi_large.jpeg
BPS Ungkap Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melonjak di Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233852/deflasi_juli-kF3e_large.jpg
BPS Catat Deflasi 0,14 Persen di Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229905/bps-gTv1_large.jpeg
BPS Adopsi Strategi soal Manajemen Sensus Ekonomi Massal dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229900/bps-PcQN_large.jpeg
Kepala BPS Ungkap Malaysia hingga Zimbabwe Juga Lakukan Sensus Ekonomi 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement