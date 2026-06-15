Purbaya Bakal Temui Kepala BGN Pekan Ini, Efisiensi MBG Jadi Sorotan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang pada pekan ini. Pertemuan tersebut sejatinya telah dijadwalkan lebih awal, namun sempat tertunda karena adanya agenda mendesak di Istana Kepresidenan.

"Oh, nanti minggu ini. Kemarin mau datang, tapi nggak jadi karena dipanggil Presiden," kata Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).

Saat dikonfirmasi apakah pertemuan tersebut akan membahas secara khusus langkah efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), Purbaya menjelaskan agenda itu merupakan koordinasi biasa antarpimpinan lembaga dan belum tentu terkait dengan penghematan anggaran.

"Belum tentu efisiensi, dia mau ketemu aja. Makasih ya," ujar Purbaya singkat.

Terkait efisiensi program, Purbaya sebelumnya mengungkapkan bahwa penghematan anggaran program MBG telah mencapai Rp40 triliun berdasarkan laporan BGN pada Maret 2026.