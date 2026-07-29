Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala BGN Buka Suara soal Utang MBG Rp1,6 Triliun

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |16:50 WIB
Kepala BGN Buka Suara soal Utang MBG Rp1,6 Triliun
Kepala BGN Buka Suara soal Utang MBG Rp1,6 Triliun (Foto: BGN)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan tunggakan kepada pihak ketiga sebesar Rp1,6 triliun akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku setelah proses audit rampung. BGN masih mempunyai beberapa tunggakan Rp1,6 triliun kepada pihak ketiga untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Sudaryono, persoalan tunggakan tersebut saat ini masih berada dalam ranah auditor dan sedang menjalani proses pemeriksaan. Karena itu, pembayaran baru dapat dilakukan setelah hasil audit dirilis.

"Mengenai tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear ya saya kira dibayar. Semuanya trust in system, tidak trust in person," kata Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Dia mengaku tidak ingin mengambil keputusan secara personal terkait pembayaran tagihan tersebut. Menurutnya, seluruh proses harus mengikuti sistem dan mekanisme yang ada.

Sudaryono juga menyinggung peran Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengatakan BGN ingin memastikan seluruh penyelesaian dilakukan sesaui prosedur.

"Berdasarkan sistem. Kebetulan Bu Waka saya, Bu Arumsari, kiriman dari BPKP. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai dengan mekanisme, mana itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue, tidak ada masalah," ujarnya.

Meski demikian, Sudaryono menekankan penyelesaian berbagai persoalan di internal BGN tidak bisa berlangsung terlalu lama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran program tidak bisa menunggu terlalu lama akibat persoalan administratif yang berlarut.

"Kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera satu per satu," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231674/kepala_bgn_sudaryono-focE_large.jpg
Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Tegaskan Tak Punya Dapur SPPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231586/mensesneg-iq3Y_large.jpg
Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Lepas Jabatan Wamentan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231576/mensesneg-nB4g_large.jpg
Prabowo Bakal Lantik Sudaryono Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231541/bgn-69Df_large.jpg
Nanik S Deyang Mundur, DPR Minta Pemerintah Segera Tetapkan Kepala BGN Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226769/menkeu_purbaya-6JVm_large.jpg
Purbaya Sebut Akan Ada Penghematan Anggaran di BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222883/dadan-UVO6_large.png
4 Fakta Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement