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Pemerintah Bangun 13.000 Dapur MBG Baru, Ini Lokasinya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |16:37 WIB
Pemerintah Bangun 13.000 Dapur MBG Baru, Ini Lokasinya
Pemerintah Bangun 13.000 Dapur MBG Baru, Ini Lokasinya (Foto: BGN)
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JAKARTA - Pemerintah mempercepat pembangunan lebih dari 13.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dioperasikan secara bertahap. Wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Papua Pegunungan, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi prioritas penyelesaian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, dari sekitar 13.000 titik SPPG yang telah disiapkan, pemerintah membagi penyelesaiannya ke dalam dua tahap sesuai tingkat urgensi kebutuhan di masing-masing daerah.

"Kita membaginya menjadi dua. Untuk daerah tertinggal dengan angka stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan dan NTT, penyelesaiannya ditargetkan selesai dalam satu bulan. Sementara sebagian besar titik lainnya yang berada di Sumatera dan Jawa membutuhkan waktu sekitar dua bulan," ungkapnya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Zulhas berharap keputusan tersebut dapat memberikan kepastian kepada para pihak yang terlibat dalam pembangunan SPPG, sehingga tidak lagi muncul aksi protes terkait kelanjutan proyek.

"Jadi teman-teman yang bergerak di bidang ini nanti setelah membaca pengumuman diharapkan memahami, sehingga tidak perlu lagi melakukan aksi protes. Daerah yang sangat membutuhkan akan diselesaikan dalam satu bulan, sedangkan sisanya dalam dua bulan. Bentuk penyelesaiannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut," ujarnya.

 

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