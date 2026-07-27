Harga Ayam dan Telur Naik, Mentan Sebut Efek MBG

Harga Ayam dan Telur Naik, Mentan Sebut Efek MBG (Foto: Kementan)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, harga telur dan daging ayam naik dalam sepekan terakhir setelah aktivitas sekolah kembali berjalan usai masa libur.

Menurutnya, kenaikan tersebut turut didorong oleh meningkatnya permintaan, mengingat adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyerap hasil produksi peternak.

"MBG adalah off taker untuk produksi-produksi pertanian 160 juta petani, peternak, pekebun yang menjadi off taker mereka. MBG adalah off takernya komoditas pertanian," kata Amran di kantornya, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Sementara itu, Amran menegaskan, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) juga telah melaporkan bahwa benar harga ayam dan telur telah mengalami kenaikan.

"Alhamdulillah Pinsar tadi melaporkan bahwasannya harga ayam, harga telur sudah naik," ucapnya.

Untuk menjaga harga tetap menguntungkan peternak, Amran mengatakan pihaknya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyepakati pengawasan agar harga ayam dan telur tidak jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

"Kami juga tadi pagi-pagi bersama Kepala BGN, kita sudah sepakat menjaga harga komoditas pertanian khususnya ayam dengan telur. Jadi nanti dikontrol harganya tidak boleh di bawah HPP," jelasnya.